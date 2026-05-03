Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Müllfahrzeuges sorgt für zwei Einsätze

Kaiserslautern / Mehlingen (ots)

Am Samstag hielt ein brennendes Müllfahrzeug Feuerwehr und Polizei gleich zweimal auf Trab. Gegen 11:17 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle der Brand eines Müllwagens auf der B270 in Höhe Siegelbach gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten umgehend zur Einsatzstelle aus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bundesstraße kurzfristig voll gesperrt werden. Mit Hilfe von Polizei und Feuerwehr konnte das Fahrzeug schließlich auf die Zufahrtsstraße der nahegelegenen Polizeiautobahnstation geleitet werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Laderaum des Müllwagens, der mit Altpapier beladen war, in Brand geraten. Als mögliche Ursachen kommen sowohl ein technischer Defekt als auch unsachgemäß entsorgte Abfälle in Betracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Zwar blieb das Fahrzeug grundsätzlich fahrbereit, jedoch wurde die Hydraulik des Aufbaus durch die Hitze beschädigt. Zur weiteren Entladung und Öffnung des Laderaums musste das Fahrzeug unter Begleitung der Feuerwehr einem Fachbetrieb zugeführt werden.

Am selben Tag, gegen 18:50 Uhr, wurde erneut eine Rauchentwicklung gemeldet - diesmal auf dem Gelände eines Recyclinghofs. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um dasselbe Müllfahrzeug handelte, das bereits am Vormittag auf der B270 in Brand geraten war. Nachdem das Fahrzeug nach dem ersten Einsatz auf das Betriebsgelände eines Entsorgungsunternehmens verbracht worden war, entzündete sich der Müll am Abend erneut, vermutlich durch ein bislang unentdecktes Glutnest. Die Feuerwehr konnte den Brand auch in diesem Fall zügig löschen. Verletzt wurde bei beiden Einsätzen niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. |pvd

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