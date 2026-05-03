PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Müllfahrzeuges sorgt für zwei Einsätze

Kaiserslautern / Mehlingen (ots)

Am Samstag hielt ein brennendes Müllfahrzeug Feuerwehr und Polizei gleich zweimal auf Trab. Gegen 11:17 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle der Brand eines Müllwagens auf der B270 in Höhe Siegelbach gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten umgehend zur Einsatzstelle aus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bundesstraße kurzfristig voll gesperrt werden. Mit Hilfe von Polizei und Feuerwehr konnte das Fahrzeug schließlich auf die Zufahrtsstraße der nahegelegenen Polizeiautobahnstation geleitet werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Laderaum des Müllwagens, der mit Altpapier beladen war, in Brand geraten. Als mögliche Ursachen kommen sowohl ein technischer Defekt als auch unsachgemäß entsorgte Abfälle in Betracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Zwar blieb das Fahrzeug grundsätzlich fahrbereit, jedoch wurde die Hydraulik des Aufbaus durch die Hitze beschädigt. Zur weiteren Entladung und Öffnung des Laderaums musste das Fahrzeug unter Begleitung der Feuerwehr einem Fachbetrieb zugeführt werden.

Am selben Tag, gegen 18:50 Uhr, wurde erneut eine Rauchentwicklung gemeldet - diesmal auf dem Gelände eines Recyclinghofs. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um dasselbe Müllfahrzeug handelte, das bereits am Vormittag auf der B270 in Brand geraten war. Nachdem das Fahrzeug nach dem ersten Einsatz auf das Betriebsgelände eines Entsorgungsunternehmens verbracht worden war, entzündete sich der Müll am Abend erneut, vermutlich durch ein bislang unentdecktes Glutnest. Die Feuerwehr konnte den Brand auch in diesem Fall zügig löschen. Verletzt wurde bei beiden Einsätzen niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 13:03

    POL-PDKL: Jugendliche entzieht sich Polizeikontrolle mit E-Scooter

    Kaiserslautern (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte eine 15-jährige Fahrerin eines E-Scooters in Kaiserslautern festgestellt werden. Die Jugendliche befuhr zunächst die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, wendete jedoch beim Erblicken eines Streifenwagens und setzte ihre Fahrt in Richtung Barbarossastraße fort. Dabei stellten die eingesetzten ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 12:26

    POL-PDKL: Zeugenhinweis verhindert mutmaßliche Straftat - Polizei stellt mögliche Einbrecher

    Mehlingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldete ein Zeuge eine verdächtige Beobachtung an einem Anwesen in Mehlingen. Demnach hielt sich dort ein glatzköpfiger Mann am Hoftor auf, der beim Erkennen des Zeugen offenbar eine weitere Person telefonisch warnte. Kurz darauf wurde eine maskierte Person beobachtet, die mit einer Sporttasche aus der ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 13:05

    POL-PDKL: Bei Schlägerei verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Eine Schlägerei im Bereich Eselsfürth wurde der Polizei am Mittwochabend gemeldet. Zwei Männer waren nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 19 Uhr in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Dabei schlug der 50-jährige Mann dem 37-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf, die dabei zersplitterte. Der jüngere Mann wurde durch die Splitter am Auge verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden. Der 50-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren