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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugenhinweis verhindert mutmaßliche Straftat - Polizei stellt mögliche Einbrecher

Mehlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldete ein Zeuge eine verdächtige Beobachtung an einem Anwesen in Mehlingen. Demnach hielt sich dort ein glatzköpfiger Mann am Hoftor auf, der beim Erkennen des Zeugen offenbar eine weitere Person telefonisch warnte. Kurz darauf wurde eine maskierte Person beobachtet, die mit einer Sporttasche aus der Einfahrt des Anwesens kam. Beide Personen entfernten sich anschließend in Richtung der Ortsmitte Mehlingen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 46-jähriger Mann nach kurzer Flucht gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung wurden Aufbruchwerkzeuge sowie eine geringe Menge Amphetamin sichergestellt. Eine weitere Person, ein 40-jähriger Mann, wurde wenig später auf einem Fahrrad kontrolliert. Dabei wurde ein Messer aufgefunden. Zudem stellte sich heraus, dass der Rahmen des Fahrrads im Bereich der Rahmennummer manipuliert worden war. Am Tatort konnten keine Einbruchspuren festgestellt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist daher davon auszugehen, dass es zu einer Störung vor einer möglichen Tatausführung gekommen ist. Die Bewohner des Anwesens waren zum Zeitpunkt des Geschehens nicht erreichbar. Hinweise auf weitere Taten liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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