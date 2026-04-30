Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Bei Schlägerei verletzt
Kaiserslautern (ots)
Eine Schlägerei im Bereich Eselsfürth wurde der Polizei am Mittwochabend gemeldet. Zwei Männer waren nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 19 Uhr in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Dabei schlug der 50-jährige Mann dem 37-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf, die dabei zersplitterte. Der jüngere Mann wurde durch die Splitter am Auge verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden. Der 50-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er nachkam. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. |elz
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