PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Schlägerei verletzt

Kaiserslautern (ots)

Eine Schlägerei im Bereich Eselsfürth wurde der Polizei am Mittwochabend gemeldet. Zwei Männer waren nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 19 Uhr in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Dabei schlug der 50-jährige Mann dem 37-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf, die dabei zersplitterte. Der jüngere Mann wurde durch die Splitter am Auge verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden. Der 50-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er nachkam. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 12:59

    POL-PDKL: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

    Kaiserslautern (ots) - Gestern wurden der Polizei insgesamt drei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen gemeldet. Der erste Unfall ereignete sich gegen 9:30 Uhr in der Wilhelmstraße. Dort kollidierte ein Radfahrer mutmaßlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit mit einem Fußgänger. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Sturz Verletzungen zu und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 12:05

    POL-PDKL: Neue Verkehrsführung in der Augustastraße überwacht

    Kaiserslautern (ots) - Einsatzkräfte des Altstadtreviers haben am Mittwoch über den Tag verteilt, die Einhaltung der neuen Verkehrsführung in der Augustastraße überprüft. Für den motorisierten Verkehr ist die Straße nur noch als Einbahnstraße befahrbar, die in verschiedenen Abschnitten die Fahrtrichtung wechselt. Hierbei ist eine genaue Beachtung der Beschilderung wichtig. Innerhalb der Kontrollzeiten wurden fast ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 12:03

    POL-PDKL: Rucksack gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Eine Frau ist am Mittwochmittag Opfer einer Taschendiebin geworden. Die Seniorin gab bei der Polizei an, dass sie gegen 13:30 Uhr in der Außengastronomie eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße saß. Ihren Rucksack hatte sie an ihren Stuhl gehängt. Kurz darauf ging eine Frau an ihr vorbei, nahm den Rucksack an sich und lief davon. Die Bestohlene beschrieb die Diebin als circa 30 bis 40 Jahre alt. Sie hat kurzes blondes Haar und trug eine rosa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren