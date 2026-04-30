Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Neue Verkehrsführung in der Augustastraße überwacht

Kaiserslautern (ots)

Einsatzkräfte des Altstadtreviers haben am Mittwoch über den Tag verteilt, die Einhaltung der neuen Verkehrsführung in der Augustastraße überprüft. Für den motorisierten Verkehr ist die Straße nur noch als Einbahnstraße befahrbar, die in verschiedenen Abschnitten die Fahrtrichtung wechselt. Hierbei ist eine genaue Beachtung der Beschilderung wichtig. Innerhalb der Kontrollzeiten wurden fast 140 Fahrzeuge angehalten, die die Einbahnstraßen in der falschen Richtung befuhren oder befahren wollten. Alle Fahrer wurden mündlich verwarnt und in verkehrserzieherischen Gesprächen auf die neue Verkehrsführung hingewiesen. Die Polizei wird weitere Kontrollen in diesem Bereich durchführen. |elz

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