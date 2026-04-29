Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Dabei nahmen die Beamten vor allem die neue Stadtmitte und den Bereich rund um den Bahnhof in den Fokus. Zwischen 14 und 22 Uhr überprüften sie 21 Personen. Die Beamten fanden bei drei Kontrollierten, Drogen und Zigaretten, die sie unberechtigt dabei hatten. Die Sachen wurden sichergestellt. Einen Platzverweis handelten sich fünf Personen ein, weil sie Passanten und die Kontrollen störten. Vier Männer wurden im Laufe des Abends in Gewahrsam genommen, da sie den Platzverweisen nicht oder nur kurz nachkamen oder zu alkoholisiert für den Nachhauseweg waren. |elz

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