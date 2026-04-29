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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Opel Astra gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Gasstraße. Eine Autobesitzerin hatte am Dienstag gemeldet, dass ihr Opel Astra hier von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt wurde. Der Pkw war in der Zeit von Sonntagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmittag, 13 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 3 abgestellt. Die genaue Unfallzeit ist unklar.

Als die 24-Jährige am Dienstag zu ihrem Wagen kam, stellte sie den Schaden im Frontbereich fest: Die Stoßstange war zerkratzt, das Kennzeichen abgefallen und voller Dellen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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