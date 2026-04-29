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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich im Stadtteil Hohenecken in der Nacht zu Dienstag an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Am Dienstagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass jemand ins Wageninnere eingedrungen war und seine Geldbörse gestohlen hatte. Zusammen mit dem Portemonnaie verschwanden auch die EC-Karte, der Personalausweis sowie die Krankenkassenkarte.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Schlossstraße vor einem Wohnanwesen abgestellt und nach Angaben des Halters auch verschlossen. Wie es den Tätern gelang, die Türen zu öffnen, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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