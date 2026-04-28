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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zweiräder im Blick - Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag mehrere Trunkenheitsfahrten verhindert - insbesondere waren Fahrradfahrer alkoholisiert aufgefallen.

In der Schumannstraße durfte sich ein 40-Jähriger erst gar nicht aufs Rad setzen, weil er, wie er sagte, eine Flasche Korn getrunken habe. In der Hohenecker Straße sprach ein 60-Jähriger dem Wodka zu. Er saß an einer Tankstelle, die Flasche hatte er sich dort gekauft und sogleich davon getrunken. Sein Fahrrad nahm die Polizei vorsorglich in Verwahrung. In der Innenstadt stellten Einsatzkräfte ein weiteres Fahrrad sicher, um zu verhindern, dass ein 36-Jähriger betrunken fährt. Auf einen 26-Jährigen kommt ein teures Bußgeld zu, weil er am Abend berauscht einen E-Scooter durch die Eisenbahnstraße lenkte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei wirft ihm vor, unter dem Einfluss von Cannabis gefahren zu sein.

Die Polizei appelliert: Alkohol und Drogen haben im Straßenverkehr nichts zu suchen - egal, ob auf zwei oder vier Rädern! Wer alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

"Zweiräder im Blick", das ist das Motto des heutigen (28. April) bundesweiten Aktionstages. Die Polizei kontrolliert Zweiradfahrende - ob klassische Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Krafträder oder Elektro-Kleinstfahrzeuge wie E-Scooter. Ziel ist, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu minimieren und Verkehrsteilnehmende zur Einhaltung der Verkehrsregeln zu sensibilisieren. Die Gefahren für Zweiradfahrende sollen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Die Polizei Westpfalz wird die Kontrollen über den Aktionstag hinaus fortsetzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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