PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer verbringt Nacht in der Zelle

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal hatten Polizeibeamte am Montag mit einem aggressiven 40-Jährigen zu tun. Auch diesmal fiel der amtsbekannte Mann in der Innenstadt auf, weil er alkoholisiert war und laut herumschrie. Zeugen verständigten gegen 18.45 Uhr die Wache in der Gaustraße.

Eine Streife rückte aus und konnte den Randalierer mit einer Bierflasche in der Hand in der Fruchthallstraße ausfindig machen. Wegen seines aggressiven und sprunghaften Verhaltens erteilten die Beamten dem 40-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten einen Platzverweis für den Kernstadtbereich. Der Aufforderung kam er zögerlich nach.

Etwa eine Stunde, nachdem die Streife abgerückt war, ging allerdings erneut ein Hinweis auf den randalierenden Mann ein. Um den Platzverweis durchzusetzen, nahmen die Polizisten den 40-Jährigen diesmal in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde er nach Rücksprache mit der Justiz bis zum nächsten Morgen in einer Zelle untergebracht. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 12:11

    POL-PDKL: Gestürzter Fahrradfahrer flüchtet von Unfallort

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Montagnachmittag in der Holtzendorffstraße in einen Unfall verwickelt war. Der Mann dürfte etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und war mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Er hat sich bei dem Unfall vermutlich an der Schulter verletzt, flüchtete aber vom Unfallort, ohne auf die Polizei zu warten oder ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 12:08

    POL-PDKL: Urin-Attacke auf Müllwerker

    Kaiserslautern (ots) - Zwei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft sind am Montag in der Slevogtstraße mit Urin übergossen worden. Ein Unbekannter schüttete die Flüssigkeit aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf die Männer, die sich daraufhin übergeben mussten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall kurz vor 12 Uhr beobachtet? Wer kann ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:36

    POL-PDKL: Mit dem Lasermessgerät Rasern auf der Spur

    Kaiserslautern (ots) - An zwei verschiedenen Standorten haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Montagvormittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Zunächst richteten die Beamten an der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer in Höhe des Parkplatzes Ruheforst eine Kontrollstelle ein und nahmen mit dem Lasermessgerät die Geschwindigkeit der vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. Innerhalb von knapp zwei Stunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren