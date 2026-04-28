Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer verbringt Nacht in der Zelle

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal hatten Polizeibeamte am Montag mit einem aggressiven 40-Jährigen zu tun. Auch diesmal fiel der amtsbekannte Mann in der Innenstadt auf, weil er alkoholisiert war und laut herumschrie. Zeugen verständigten gegen 18.45 Uhr die Wache in der Gaustraße.

Eine Streife rückte aus und konnte den Randalierer mit einer Bierflasche in der Hand in der Fruchthallstraße ausfindig machen. Wegen seines aggressiven und sprunghaften Verhaltens erteilten die Beamten dem 40-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten einen Platzverweis für den Kernstadtbereich. Der Aufforderung kam er zögerlich nach.

Etwa eine Stunde, nachdem die Streife abgerückt war, ging allerdings erneut ein Hinweis auf den randalierenden Mann ein. Um den Platzverweis durchzusetzen, nahmen die Polizisten den 40-Jährigen diesmal in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde er nach Rücksprache mit der Justiz bis zum nächsten Morgen in einer Zelle untergebracht. |cri

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