Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den BMW gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion 1 am Montag aus der Tirolfstraße gemeldet worden. Im Lauf des Tages wurde hier ein weißer BMW 316i beschädigt, der in Fahrtrichtung Friedenstraße am rechten Fahrbahnrand stand.

Am Abend entdeckte der Fahrzeughalter den frischen Unfallschaden an der vorderen linken Seite seines Pkw: Die Frontstoßstange war verschoben und zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein anderer Verkehrsteilnehmer auf seinem Weg zwischen Geranienweg und Friedenstraße den BMW im Vorbeifahren gerammt haben. Ohne den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher weiter. Die Unfallzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen 1.15 Uhr nachts und 19.35 Uhr abends eingegrenzt werden.

Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, den Fahrer oder die genaue Unfallzeit geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 aufzunehmen. |cri

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