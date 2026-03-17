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Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zoll beschlagnahmt 1,2 Million unversteuerte Zigaretten; Kartons für Geschirrspüler dienten als Tarnung

Frankfurt (Oder) (ots)

Bereits am 23.02.2026 wählten Zöllner einen polnischen Kleintransporter auf der BAB 12 zur Zollkontrolle aus dem fließenden Verkehr aus.

Der nur mit einem Kraftfahrer besetzte Kleintransporter fuhr in Richtung Berlin und wurde an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) West kontrolliert.

Der Fahrer äußerte, er sei auf dem Weg in die Niederlande und habe Haushaltsgeräte geladen. Um diese Angaben zu überprüfen röntgen die Zöllner den Kleintransporter mithilfe der Vollmobilen Röntgenanlage. Dabei stellte sich heraus, dass sich in den Verpackungskartons für Geschirrspüler keine Haushaltsgeräte befanden. Die gesamte Ladung bestand aus Zigaretten.

Nach Öffnen aller auf der Ladefläche befindlichen 41 Kartons wurden insgesamt 1,2 Mio. unversteuerte Zigaretten und 40.000 unterschiedliche Heets festgestellt.

Ein Steuerschaden von fast 200.000 EUR entstand. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg zum Sachverhalt dauern an.

Vollmobile Röntgenanlage

Beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder) ist seit 2024 eine Vollmobile Röntgenanlage im Einsatz. Diese ermöglicht das Röntgen des gesamten Fahrzeugs (Pkw, Kleintransporter oder Lkw) in kurzer Zeit. Ausgebildete Zöllner können die Röntgenbilder sofort auswerten und so Unregelmäßigkeiten feststellen. Die Röntgenanlage ist in einem Lkw integriert, somit mobil und hinsichtlich des Einsatzortes sehr flexibel.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Frankfurt (Oder)
Pressesprecherin
Astrid Pinz
Telefon: 0335/ 563 1030
Mobil: 0175/ 9296 076
E-Mail: presse.hza-ff@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell

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