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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Kaiserslautern (ots)

Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend zum Verhängnis geworden. Der 29-Jährige hatte gegen 19.45 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife im Kapellenweg auf sich gezogen, weil an seinem Opel Corsa ein Versicherungskennzeichen angebracht war und zusätzlich mit einem Klebeband ein Geschwindigkeitsaufkleber mit aufgedruckten "45 km/h".

Das Fahrzeug wurde gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen "normalen" Pkw handelt, der fälschlicherweise als "Fahrstuhl" versichert wurde. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Doch nicht nur das. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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