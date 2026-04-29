Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Kollision beim Abbiegen
Kaiserslautern (ots)
In der Mannheimer Straße sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Einer der beiden beteiligten Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.
Zu dem Unglück kam es gegen 13.15 Uhr, als ein 45-jähriger Mann mit seinem Renault auf dem Weg stadtauswärts nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei querte er die Fahrbahn einer entgegenkommenden 60-Jährigen, die mit ihrem Opel Frontera stadteinwärts fuhr, und nahm ihr die Vorfahrt.
Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, die dadurch beide beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Renault-Fahrer klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Nackenbereich. Die Opel-Fahrerin machte keine Verletzungen geltend. |cri
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