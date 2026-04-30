Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rucksack gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Mittwochmittag Opfer einer Taschendiebin geworden. Die Seniorin gab bei der Polizei an, dass sie gegen 13:30 Uhr in der Außengastronomie eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße saß. Ihren Rucksack hatte sie an ihren Stuhl gehängt. Kurz darauf ging eine Frau an ihr vorbei, nahm den Rucksack an sich und lief davon. Die Bestohlene beschrieb die Diebin als circa 30 bis 40 Jahre alt. Sie hat kurzes blondes Haar und trug eine rosa Jacke und eine graue Hose. In dem Rucksack befanden sich neben einem Mobiltelefon auch die Geldbörse der Seniorin. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061 369-14299 zu melden. |elz

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