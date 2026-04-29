POL-PDKL: Zeugen melden Schussgeräusche

Kaiserslautern (ots) - In der Mannheimer Straße sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Einer der beiden beteiligten Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Zu dem Unglück kam es gegen 13.15 Uhr, als ein 45-jähriger Mann mit seinem Renault auf dem Weg stadtauswärts nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei querte er die Fahrbahn einer entgegenkommenden 60-Jährigen, die mit ihrem Opel Frontera stadteinwärts fuhr, und nahm ihr die Vorfahrt. Es ...

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