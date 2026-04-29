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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen melden Schussgeräusche

Kaiserslautern (ots)

Passanten riefen in der Nacht zu Mittwoch die Polizei in die Pariser Straße. Die drei Männer hatten sich an einer Bushaltestelle aufgehalten, als sie Schüsse aus einem Dachfenster eines Mehrfamilienhauses vernahmen. Die eingesetzten Beamten machten die betreffende Wohnung ausfindig und wollten den Bewohner zu dem Vorfall befragen. Bei Betreten der Wohnung fanden sie eine Luftpistole, sowie entsprechende Munition. Die Sachen wurden sichergestellt. Auf Nachfrage verneinte der Wohnungsinhaber, geschossen zu haben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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