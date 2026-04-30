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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Kaiserslautern (ots)

Gestern wurden der Polizei insgesamt drei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen gemeldet.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 9:30 Uhr in der Wilhelmstraße. Dort kollidierte ein Radfahrer mutmaßlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit mit einem Fußgänger. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Sturz Verletzungen zu und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Fußgänger blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von 30 Euro.

Ein weiterer Unfall wurde gegen 16 Uhr aus der Ludwigstraße gemeldet. Dort mussten die Fahrer eines Opel Corsa und eines Hyundai i20 kurz nach der Einmündung Martin-Luther-Straße verkehrsbedingt anhalten. Der dahinterfahrende 37-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Ford Focus auf das Heck des Corsa auf. Dadurch wurde der Opel auf den davorstehenden Hyundai geschoben. Die Fahrerin des Opel und die Beifahrerin des Unfallverursachers erlitten leichte Verletzungen. Der Ford und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Der dritte Unfall ereignete sich um 16:30 Uhr im Gersweilerweg. Die Fahrerin eines Opels wollte aus der Parkplatzausfahrt eines Einkaufsmarktes fahren. Dabei kollidierte sie mit einem einbiegenden Mofafahrer. Der Mofafahrer erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine Abklärung durch den Rettungsdienst. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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