Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mehrere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Mönchengladbach - mehrere Verletzte

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Mönchengladbach, 27.04.2026, BAB 61, Mülgaustraße (ots)

Am heutigen Tag kam es in den Mittagsstunden im Stadtgebiet Mönchengladbach zu mehreren Verkehrsunfällen. Mehrere Personen wurden verletzt. Zunächst ereignete sich gegen 11:18 Uhr auf der Autobahn A 61, kurz vor der Anschlussstelle Mackenstein, ein Unfall mit einem LKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus in Mönchengladbach transportiert. Während der Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich im Rückstau vor dem Autobahnkreuz Mönchengladbach. Dabei wurde eine Person verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 14:17 Uhr wurde die Feuerwehr über einen weiteren Verkehrsunfall im Bereich der Mülgaustraße informiert. Dort kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Alle drei beteiligten Personen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Sie wurden durch einen Notarzt untersucht und zur weiteren Abklärung in städtische Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Alarmiert waren die Lösch- und Hilfeleistungszüge der Feuerwehr- und Rettungswachen II (Holt) und III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeuge sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

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