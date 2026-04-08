Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lähden - Einbruch in Geräteschuppen
Lähden (ots)
Zwischen Montag, 6. April 2026, 17:00 Uhr, und Dienstag, 7. April 2026, 17:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Lähden in der Straße "An der Südradde" gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen in der Nähe eines Fischerteiches. Aus dem Schuppen wurde ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter 05962/877760 entgegen.
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