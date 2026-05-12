Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schon wieder betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Montag erwischte die Polizei in Biberach einen betrunkenen Autofahrer.

Ulm (ots)

Dem 49-Jährigen wurde erst vor kurzem die Fahrerlaubnis wegen einer Blaufahrt entzogen.

Einer Polizeistreife fiel der Fahrer des Subaru kurz nach 22 Uhr in der Banatstraße auf. Der war in Richtung der Straße Fünf Linden unterwegs und sollte einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, denn am Steuer des Autos saß ein 49-Jähriger. Der war den Polizisten bereits bekannt, ihm wurde erst kürzlich die Fahrerlaubnis wegen einer Fahrt unter Alkoholeinwirkung behördlich entzogen (wie berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6260155 ). Da der Autofahrer mutmaßlich unter Alkohleinwirkung stand, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der verlief positiv. Auf der Dienststelle sollte noch ein beweissicherer Test durchgeführt werden. Da der 49-Jährige diesen aber ablehnte, musste er mit in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll KLarheit bringen, wieviel der Autofahrer tatsächlich intus hatte. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und der Ehefrau übergeben. Auf den 49-Jährigen kommen nun weitere Anzeigen zu. Zudem wird die Führerscheinstelle unterrichtet.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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