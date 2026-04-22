Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zu tief ins Glas geschaut

Reichlich Alkohol intus hatte ein Autofahrer am Dienstag in Biberach.

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Donnerstag um 22.30 Uhr ein 49-Jähriger. Die Polizeistreife war in der Straße Krummer Weg unterwegs. Dort kam ihnen der Autofahrer entgegen. Die Beamten führten bei dem Subarufahrer eine routinemäßige Kontrolle durch. Dabei stellten die Ermittler bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert mit knapp zwei Promille deutlich über dem Erlaubtem. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Der Führerschein wurde einbehalten. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Auto musste er stehen lassen.

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