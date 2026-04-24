POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg
Homburg (ots)
Am 17.04.2026, zwischen 16:40 und 16:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße Zum Lappentascher Hof in Homburg. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte beim Ein-/Ausparken mit einem auf dem Parkplatz abgestellten, roten Mazda (Homburger Kreiskennzeichen) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
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