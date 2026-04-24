Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall auf der BAB 8

Kirkel (ots)

Am 24.04.2026, gegen ca. 06:18 Uhr, kam es auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg, in Höhe des Autobahnkreuz Neunkirchen, zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Spurwechselfehler eines weißen Transporters kam es zu einer Kollision mit zwei weiteren in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugen. Die unfallbeteiligten Pkw kollidierten mehrfach mit der Mittelleitplanke, wodurch Fahrzeugteile über die gesamte Fahrbahn verteilt wur-den. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die beiden Pkw wurden komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Fahrbahnsäuberung musste die BAB 8 für ca. 90 Minuten gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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