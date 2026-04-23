Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Homburg

Homburg (ots)

Am 21.04.2026, gegen 22:35 Uhr, ereignete sich ein Alleinunfall in der Lappentascher Straße in Homburg-Erbach. Zu vorgenannter Uhrzeit befuhr der Fahrer eines Renault Trafic die Lappentascher Straße in Fahrtrichtung Glanstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen überfuhr der Fahrer eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei zwei Verkehrsschilder. Der Fahrer des Renaults wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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