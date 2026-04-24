Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand in einem Waldgebiet in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 24.02.2026, gegen 08:45 Uhr, kam es zu einem ca. 200 qm großen Flächenbrand im Waldgebiet zwischen der Berliner Straße und Steglitzer Straße in Homburg-Erbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter mittels unbekannter Zündquelle die Waldfläche in Brand setzte.

Im Einsatz befanden sich vier Fahrzeuge der Feuerwehr Homburg mit 14 Einsatzkräften, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Homburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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