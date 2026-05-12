Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Raser im Visier

Am Montag waren mehrere Autofahrende bei Langenau deutlich zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr führte die Verkehrspolizei Heidenheim Geschwindigkeitskontrollen an der Nordumfahrung Langenau durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr auf der Landstraße 1170 zwischen Langenau und Rammingen. Die Beamten stoppten sechs Autofahrende, die außerorts bei erlaubten 60 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter fuhr 31 km/h zu schnell. Der Fahrer muss nun mit einer Geldbuße von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen der weiteren Personen lagen zwischen 16 km/h und 26 km/h. Auch auf sie kommen Bußgelder zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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