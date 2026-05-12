Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Bereits am Freitag soll ein Mann mit einem Ast in Göppingen um sich geschlagen haben.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Laut den Anrufern war ein aggressiver Mann in der Göppinger Fußgängerzone unterwegs. Der soll wahllos mit einem Ast/Holzstange auf mehrere Passanten eingeschlagen haben. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte den 40-jährigen mutmaßlichen Täter auf einer Bank im Bereich des Apostelhofs antreffen. Die mutmaßliche Tatwaffe, einen etwa 150cm langen und etwa 2 bis 3cm dicken geraden frischen Holzast, hatte er noch bei sich. Gegenüber der Polizei verhielt er sich weiterhin aggressiv. Der polizeibekannte 40-Jährige war stark alkoholisiert. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Göppingen verbracht. Aufgrund seines Verhaltens kam er bis zum nächsten Morgen in polizeilichen Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich noch keine Geschädigten bei der Polizei gemeldet. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder von dem Mann geschlagen wurden, sollen sich bitte bei der Polizei unter Tel. 07161/63-2360 melden.

++++++++ 0876853 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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