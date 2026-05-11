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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: LKW- und Sprinterkontrollen im Rahmen der ROADPOL-Aktion "Truck & Bus"

Lippstadt/Rüthen (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Operation Truck & Bus" des European Roads Policing Network (ROADPOL) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest am 07. und 08. Mai 2026 gezielte Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch.

Am Donnerstag, 07. Mai 2026, kontrollierten Einsatzkräfte auf der B516 im Bereich Heidberg in Rüthen zahlreiche Lastkraftwagen sowie Fahrzeuge der sogenannten "Sprinterklasse".

Im Verlauf der Kontrollen wurden unter anderem 14 Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Fahrpersonalrechts festgestellt. Darüber hinaus ahndeten die Beamten fünf Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Vorschriften, vier Verstöße im Bereich der Ladungssicherung sowie vier weitere Verkehrsverstöße. Zudem wurde ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt.

Nach Auswertung der Fahrtenschreiber (EG-Kontrollgeräte) ergab sich für die Fahrzeugführenden im Bereich Fahrpersonalrecht eine vorläufige Bußgeldkalkulation von rund 26.000 Euro. Gegen verantwortliche Unternehmer können in der Regel Bußgelder in etwa dreifacher Höhe verhängt werden.

Am Freitag, 08. Mai 2026, fanden weitere Kontrollen am Rasthof Süd an der Erwitter Straße in Lippstadt statt. Auch hier wurden zahlreiche LKW und Fahrzeuge der "Sprinterklasse" ganzheitlich kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte fünf Ordnungswidrigkeiten im Bereich Fahrpersonalrecht, einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz sowie zwei Verstöße gegen die Gefahrgutverordnung fest. Zusätzlich wurden zwei Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Vorschriften, vier Verstöße im Bereich Ladungssicherung sowie drei weitere Verkehrsverstöße geahndet.

Die vorläufig berechnete Bußgeldkalkulation für die Fahrzeugführenden im Bereich Fahrpersonalrecht beläuft sich in diesem Einsatz auf etwa 2.000 Euro. Auch hier wurden die Verfahren an die zuständigen Stellen zur weiteren Bearbeitung abgegeben.

Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz der Kontrollmaßnahmen. Die durchgeführten Kontrollen wurden von den Fahrzeugführenden überwiegend positiv aufgenommen und unterstützt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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