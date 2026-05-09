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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 26-jähriger Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Soest (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026, gegen 18:30 Uhr, sollte der Fahrer eines silbernen Opel Zafira im Bereich der Einmündung Brunowall/Hiddingser Weg in Soest anlässlich eines Verkehrsverstoßes kontrolliert werden. Als dem männlichen Fahrzeugführer signalisiert wurde, dass dieser stehen bleiben soll, flüchtete er unmittelbar. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Windmühlenweg, missachtete das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich Windmühlenweg/Lübecker Ring und setzte seine Fahrt auf der Medebacher Straße fort. In diesem Bereich verloren die Polizeibeamten den Sichtkontakt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten das abgestellte Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer im Bereich des Alten Elfser Weges angetroffen werden. Der 26-jährige Soester ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Personen, die durch die Fahrweise des Fahrzeugführers geschädigt wurden oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91002534 bei der Polizeiwache Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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