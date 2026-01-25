Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: 11 Verletzte bei Auffahrunfall auf Autobahn A3

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen wurden Samstagnachmittag elf Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Einsatzstelle.

In Höhe der Ortschaft Bellinghauserhohn waren vier PKW bei einem Auffahrunfall im Baustellenbereich beteiligt. Der Löschzug Ittenbach wurde um 14:50 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst auf die BAB 3, in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Vor Ort lagen Trümmerteile über alle Fahrspuren. Gemeinsam mit den erst eintreffenden Rettungsdienstkräften wurde die Einsatzstelle erkundet. Ein weiterer Rettungswagen wurde alarmiert. Kräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Betreuung von Verletzten. In Summe wurden elf Personen mit leichten Verletzungen versorgt. Nach Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei wurden zwei Fahrzeuge von der Fahrspur in den abgesperrten Baustellenbereich geschoben und Trümmerteile geräumt. Nach 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.

