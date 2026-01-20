Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Feuer in Küche schnell gelöscht

Königswinter (ots)

Durch das schnelle Eingreifen konnte die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Dienstag einen größeren Schaden verhindern. Ein brennendes Küchengerät wurde gelöscht.

Dienstag um 12:35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter nach Heisterbacherrott alarmiert. Gemeldet war der Leitstelle ein Küchenbrand in der Stenzelbergstrasse. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war Rauch sichtbar. Drei Bewohner, ein Jugendlicher, seine Mutter und die Oma standen vor dem Gebäude. Das Haus in zweiter Baureihe war nur über eine steile Einfahrt erreichbar. Ein Trupp ging mit einem Strahlrohr in das erste Obergeschoss vor. Dort wurde ein Brand im Bereich des Backofens festgestellt. Mit Wasser wurde das Feuer in wenigen Minuten abgelöscht. Dichter Rauch wurde mit einem speziellen Lüfter aus dem Gebäude gedrückt. Die betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Sie blieben unverletzt. Vor dem Gebäude standen weitere Feuerwehr-Trupps unter Atemschutz bereit. Nach rund 30 Minuten konnten die Einsatzmaßnahmen zurückgenommen werden. Im Obergeschoss entstand eine Verunreinigung durch den Brandrauch. Die betroffenen Gebäudeteile wurden stromlos geschaltet. Im Einsatz waren die Löschzüge Oelberg, Ittenbach, sowie die Löscheinheit Bockeroth, die Drehleiter vom Löschzug Uthweiler und der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

