Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: PKW gerät am Sonntagabend in Oberdollendorf in Brand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Ein brennender PKW in der Wolfsgasse in Oberdollendorf alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Sonntagabend. Der in einem Wendehammer geparkte Wagen stand bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Um 19.55 Uhr war die Löschgruppe Oberdollendorf der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter am Sonntag zu dem PKW-Brand alarmiert worden. Schnell gelang es den eintreffenden Wehrleuten mit einem Rohr unter Atemschutz das Feuer zu bekämpfen. Im Verlauf wurde kurz Schaum eingesetzt. Ein Totalverlust des Fahrzeuges konnte jedoch letztlich nicht mehr verhindert werden. Der Straßenbereich musste nachfolgend mit Salz auf Grund des schnell auf der Fahrbahn gefrierenden Löschwassers abgestreut werden. Das Brandfahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Im Einsatz befanden sich bis 21.26 Uhr 17 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell