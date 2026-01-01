Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Haushaltsgroßgeräte brennen im Keller eines Einfamilienhauses

Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter ist am Nachmittag des 1. Januar zu einem Kellerbrand nach Königswinter-Berghausen ausgerückt. Im Keller eines Einfamilienhauses brannten eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Rauch wurde durch die Einsatzkräfte mit einem Lüfter aus dem Gebäude herausgedrückt.

Um 14.47 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Kellerbrand in der Straße "Zur Grafschaft" in Berghausen alarmiert. Bewohner eines Einfamilienhauses hatten Brandgeruch und nachfolgend Rauch im Keller des Wohngebäudes festgestellt. Sie verließen es unverletzt und alarmierten die Feuerwehr. Eintreffende Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in den stark verrauchten Keller vor. Sie fanden hier zwei brennende Haushaltsgroßgeräte, eine Waschmaschine und einen Trockner, vor. Mit einem C-Rohr wurde das Feuer schnell gelöscht. Für Nachlöscharbeiten und Kontrolle mittels Wärmebildkamera wurden die Geräte aus dem Haus gebracht. Nachfolgend erfolgten Lüftungsmaßnahmen, um den Rauch aus dem Keller zu entfernen.

Der Einsatz der 50 Einsatzkräfte der Einheiten Uthweiler, Eudenbach, Ittenbach, Oelberg und Oberdollendorf war nach rund 1,5 Stunden beendet. Die Polizei Bonn übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

