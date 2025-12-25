Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Drei Verkehrsunfälle am Stauende auf A3

Königswinter (ots)

Gleich drei Unfälle hintereinander ereigneten sich am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Autobahn A3 im Siebengebirge. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter unterstütze den Rettungsdienst.

Um 14:39 Uhr am Donnerstag wurde der Löschzug Ittenbach gemeinsam mit dem Rettungsdienst auf die A3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Hinter der Anschlussstelle Siebengebirge waren mehrere Fahrzeuge am Stauende ineinander gefahren. Vor Ort stellte sich die Situation anfangs sehr unübersichtlich dar. Über rund 200 Meter standen 7 Fahrzeuge über alle Fahrspuren verteilt. Trümmerteile blockierten die Fahrbahn. Nach einer ersten Erkundung wurden elf beteiligte Personen gezählt. Nach einem Alleinunall hatte es zwei weitere Unfälle gegeben. "Wir können von Glück im Unglück sprechen." So wurde lediglich eine Person leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Köln während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden Trümmerteile durch die Feuerwehr geräumt. Auslaufendes Motorenöl wurde mit Bindemittel abgestreut. Die Unfallwagen wurden auf den Standstreifen geschoben. Der Verkehr konnte zweispurig abfliessen. Nach einer Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz war der Löschzug Ittenbach mit acht Kräften.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell