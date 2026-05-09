POL-SO: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Lippetal (ots)
Am Freitag, den 08.05.2026, gegen 11:20 Uhr, beabsichtigte ein 58-jähriger Mann aus Welver auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Bahnhof in Oestinghausen einzuparken. Aufgrund dessen setzte er seinen Pkw zurück und übersah eine Fahrradfahrerin. Die 62-jährige Lippetalerin befand sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad unmittelbar hinter dem Pkw. Aufgrund des Zusammenstoßes fiel sie zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Zur weiteren vorsorglichen Untersuchung wurde sie zunächst einem Soester Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (As)
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