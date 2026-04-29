POL-PPRP: Vermisstensuche - Einsatz eines Polizeihubschraubers
Speyer/Dudenhofen (ots)
Aktuell kommt es im Bereich Speyer-West/Dudenhofen zu einer Vermisstensuche. Hierzu wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gesucht wird eine 19-jährige aus Speyer, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.
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