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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vermisstensuche - Einsatz eines Polizeihubschraubers

Speyer/Dudenhofen (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Speyer-West/Dudenhofen zu einer Vermisstensuche. Hierzu wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gesucht wird eine 19-jährige aus Speyer, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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