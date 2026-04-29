POL-PPRP: Vermisstensuche - Einsatz eines Polizeihubschraubers

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Montag (26.04.2026) 22:00 Uhr bis Dienstag (27.04.2026) 07:40 Uhr versuchten Unbekannte einen Roller in der Richard-Dehmel-Straße vor einem Wohnhaus auf Höhe der dortigen Kirchengemeinde zu entwenden und beschädigten diesen dabei. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

mehr