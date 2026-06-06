Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei 15-Jährige in akuter Notlage aus dem Neuklostersee gerettet.

Neukloster (ots)

Gegen 15:00 Uhr kam es am heutigen Samstagnachmittag zu einem Rettungseinsatz am Neuklostersee. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor ein 15-jähriges Mädchen beim Schwimmen im Bereich des Strandbades die Kraft und drohte unterzugehen. Ein begleitender 15-jähriger Junge konnte dem Mädchen nicht die erforderliche Unterstützung leisten und verlor im weiteren Verlauf ebenfalls die Kraft. Eine an der Badestelle eingesetzte Mitarbeiterin der DLRG konnte die beiden Jugendlichen retten. An Land kamen umgehend zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen zum Einsatz und übernahmen die medizinischen Folgemaßnahmen. Der 15-jährige Junge wurde zur weiteren Betreuung ins Hanseklinikum nach Wismar gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es in diesem Zusammenhang zu einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt kam.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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