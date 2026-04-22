PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Diebstahl aus Lagerhalle (0097487/2026)

Gera (ots)

Gera OT Cretzschwitz. In der Nacht vom 20.04.2026 zum 21.04.2026 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Cretzschwitz. Dort brachen sie mehrere Türen einer Lagerhalle gewaltsam auf und entwendeten etwa eine Tonne landwirtschaftlicher Chemikalien im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Die Täter nutzten vermutlich mehrere Fahrzeuge zum Abtransport und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Verdacht des Bandendiebstahls übernommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 07:19

    LPI-G: (G) Reizgaseinsatz nach Streit (0098200/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 21.04.2026 gegen 21:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einer verbalen Streitigkeit setzte ein 23-jähriger Mann Tierabwehrspray gegen einen 42-Jährigen ein, der dadurch eine Augenreizung erlitt. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei Gera ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (DL) ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 07:18

    LPI-G: (LK GRZ) Frontalzusammenstoß mit Überschlag (0098014/2026)

    Greiz (ots) - B92 bei Wittchendorf. Am 21.04.2026 gegen 15:03 Uhr kam es auf der B92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dieses wurde in der Folge gegen die Leitplanke gedrückt, kam von der ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 07:15

    LPI-G: (LK GRZ) Auffahrunfall mit verletzter Mopedfahrerin (0097960/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 21.04.2026 gegen 14:50 Uhr ereignete sich in der Aumaischen Straße ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, was eine nachfolgende 16-jährige Mopedfahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. In der Folge stürzte die Jugendliche und zog sich eine Unterarmfraktur zu. Sie wurde zur weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren