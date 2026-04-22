LPI-G: (G) Diebstahl aus Lagerhalle (0097487/2026)
Gera (ots)
Gera OT Cretzschwitz. In der Nacht vom 20.04.2026 zum 21.04.2026 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Cretzschwitz. Dort brachen sie mehrere Türen einer Lagerhalle gewaltsam auf und entwendeten etwa eine Tonne landwirtschaftlicher Chemikalien im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Die Täter nutzten vermutlich mehrere Fahrzeuge zum Abtransport und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Verdacht des Bandendiebstahls übernommen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell