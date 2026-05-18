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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Körperverletzungsdelikte in der Citybahn und am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Auf der Strecke von Stollberg nach Chemnitz wurden Fahrgäste am Samstagabend um 22:40 Uhr von einem 23jährigen Türken belästigt und verletzt.

Die Citybahn stoppte daraufhin in Klaffenbach und der Zugbegleiter informierte Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz des Chemnitzer Hauptbahnhofes über den Sachverhalt, welche nach Eintreffen den Sachverhalt übernahmen. Ein 50jähriger Deutscher erlitt schwere Kopf- und Augenverletzungen und wurde in ein naheliegendes Klinikum gebracht. Der Türke, der im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Widerstand leis-tete und sich selbst verletzte, wurde ebenfalls unter polizeilichen Gewahrsam in die Notaufnahme gebracht und später in die Psychiatrie weitergeleitet.

Zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt kam es gestern um 14:35 Uhr in der Haupthalle am Chemnitzer Hauptbahnhof. Hierbei trat ein 44jähriger Deutscher einen 40jährigen Deutschen mit voller Wucht in den Rücken, was eine Streife des Reviers Chemnitz am Hauptbahnhof bemerkte. Nach Erkennen der Polizeibeamten flüchtete der Mann aus dem Bahnhof in Richtung Straße der Nationen, wo er aber von Einsatzkräften der Bundespolizei gestellt werden konnte. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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