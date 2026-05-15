Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Fahndungserfolge bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Chemnitz / Reitzenhain (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen konnte am 12. Mai 2026 gegen 18:00 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain ein 47- jähriger bulgarischer Staatsangehöriger bei seiner Einreise nach Deutschland mit seinem Transporter festgestellt werden, gegen welchen ein Strafvollstre-ckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Steuerhinter-ziehung vorlag. Der Bulgare hatte eine Geldstrafe in Höhe von 527,50 Euro zu zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen anzutreten. Nach Einzahlung der Geldstrafe konnte der 47-jährige seine Reise in das Bundesgebiet fortsetzen. Am 13. Mai 2026 gegen 14:00 Uhr wurde ebenfalls ein 38-jähriger tsche-chischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain kontrol-liert, gegen welchen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Diebstahls vorlag. Der 38-jährige konnte seiner Verhaftung nicht entgehen, weil er die 95 Tagessätze á 15 Euro und eine Gebühr i.H.v. 794,09 Euro, also eine Gesamtsumme von 2.219,09 Euro, nicht leisten konnte. Der tschechische Staatsangehörige wurde am späten Nachmit-tag in die JVA Zwickau zur Verbüßung seiner Strafe eingeliefert. Am 14. Mai 2026 gegen 14:45 Uhr wurde durch die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz auf dem Hauptbahnhof ein 26-jähriger Deutscher kontrolliert, gegen welchen ein Haftbefehl der Staatsanwalt-schaft Chemnitz wegen Diebstahls vorlag. Der Deutsche war unent-schuldigt dem festgesetzten Termin seiner Hauptverhandlung ferngeblie-ben. Insgesamt konnten im Zeitraum vom 12. bis zum 14. Mai 2026 17 Fahn-dungstreffer bei der BPOLI Chemnitz festgestellt werden.

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