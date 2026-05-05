Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Feststellungen bei Grenzkontrollen

Reitzenhain/Oberwiesenthal (ots)

Bei Kontrollen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen vollstreckten Beamte der Bundespolizei einen Haftbefehl und verweigerten einer Person die Einreise.

Zunächst wurde am gestrigen Tag gegen 11:00 Uhr in Reitzenhain ein 25-jähriger Brite kontrolliert, welcher aus Richtung Tschechien nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Einreiseverweigerung fest.

Aufgrund des Verdachtes der unerlaubten Einreise/des unerlaubten Auf- enthaltes wurde der Brite zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er in die Tschechische Republik zurückgewiesen.

In Oberwiesenthal kontrollierten Einsatzkräfte gegen 20:20 Uhr einen FlixBus bei der Einreise. Dabei stellten sie einen 40-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen fest gegen den eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Leipzig zur Strafvollstreckung vorlag. Er war vom Amtsgericht Leipzig wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von insgesamt 357,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 17 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe vor Ort beglich, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

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