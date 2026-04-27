Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Jugendfeuerwehr Herstelle engagiert sich im Naturschutz

Zwölf Vogelnisthilfen für die heimische Natur

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Beverungen (ots)

Die Jugendfeuerwehr Herstelle hat sich aktiv am Umweltprojekt "Flügelschutz in Aktion" beteiligt und somit einen wichtigen Beitrag zum Schutz heimischer Vogelarten geleistet. Im Rahmen der Aktion hatten die Jugendlichen im vergangenen Jahr Bausätze für Vogelnisthilfen erhalten.

Aufgrund einer verzögerten Auslieferung der Materialien konnten diese jedoch erst im Sommer entgegengenommen werden. Die Umsetzung des Projekts wurde daher ins neue Jahr verschoben und als "Umweltaktion" fest in den Dienstplan der Jugendfeuerwehr integriert.

Im Februar trafen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zu einem Dienstabend, an dem die Nistkästen mit viel handwerklichem Geschick gemeinsam zusammengebaut wurden. Anfang März folgte schließlich der wichtigste Teil: Die fertigen Nisthilfen wurden an geeigneten Standorten angebracht, um Vögeln künftig einen geschützten Nistplatz zu bieten.

Das Projekt "Flügelschutz in Aktion", initiiert von der Jugendfeuerwehr NRW in Zusammenarbeit mit der NRW-Stiftung, verbindet auf vorbildliche Weise Umweltbildung mit praktischem Naturschutz. Die Jugendfeuerwehr Herstelle zeigt mit ihrem Einsatz, wie wichtig ehrenamtliches Engagement auch über den Feuerwehrdienst hinaus ist.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell