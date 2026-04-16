Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: 45 neue Truppführer im Kreis Höxter erfolgreich ausgebildet

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Beverungen (ots)

Am vergangenen Samstag wurde in Brakel der Truppführerlehrgang (F2) erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten damit einen wichtigen Meilenstein in ihrer ehrenamtlichen Laufbahn innerhalb der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen erreichen.

Der Lehrgang wurde durch die beiden Lehrgangsleiter Thomas Schlitt (Feuerwehr Willebadessen) und Jürgen Schmits (Feuerwehr Höxter) organisiert und gemeinsam mit zahlreichen Kreisausbildern durchgeführt. In insgesamt 65 Ausbildungsstunden, verteilt auf zehn intensive Ausbildungstage an Wochenenden, wurden sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Fähigkeiten vermittelt.

Der Truppführerlehrgang stellt in Nordrhein-Westfalen einen bedeutenden Schritt dar: Mit dem erfolgreichen Abschluss übernehmen die Teilnehmer erstmals Verantwortung für einen Trupp im Einsatzgeschehen. Sie sind künftig dafür zuständig, eigenständig Entscheidungen zu treffen, Einsatzaufträge umzusetzen und die Sicherheit ihrer Truppmitglieder zu gewährleisten. Diese Verantwortung erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch Umsicht, Teamfähigkeit und Führungsstärke - Eigenschaften, die im Lehrgang gezielt geschult wurden.

Neben der Vermittlung von Führungsgrundlagen standen vor allem praktische Übungen im Vordergrund. An mehreren Standorten im Kreisgebiet wurden realitätsnahe Einsatzszenarien trainiert, bei denen die Teilnehmer ihr erlerntes Wissen anwenden konnten. Die abschließende schriftliche Prüfung sowie die praktische Beurteilung wurden von allen Teilnehmern erfolgreich absolviert.

Sowohl Ausbilder als auch Lehrgangsteilnehmer zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf. Besonders hervorgehoben wurde die hohe Motivation und Einsatzbereitschaft aller Beteiligten, die sich in den praktischen Übungen eindrucksvoll widerspiegelte. Die Teilnehmer bestätigten einhellig, dass der Lehrgang ihnen das notwendige Rüstzeug vermittelt habe, um den zukünftigen Anforderungen als Truppführer gerecht zu werden.

Erschöpft, aber zugleich stolz und zufrieden traten die Absolventinnen und Absolventen nach Lehrgangsende die Heimreise in ihre jeweiligen Städte und Gemeinden an. Ab sofort stehen sie den Feuerwehren im Kreis Höxter als qualifizierte Einsatzkräfte zur Verfügung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung.

Für einige der Teilnehmer markiert dieser Lehrgang zudem einen weiteren Schritt in ihrer Feuerwehrkarriere. Perspektivisch werden einige von ihnen weiterführende Führungslehrgänge auf Landesebene besuchen, um künftig noch mehr Verantwortung innerhalb der Feuerwehr übernehmen zu können.

Teilnehmerliste nach Städten:

Feuerwehr Bad Driburg: Alexander Göke, Lorenz Heidenreich, Andre Pieper, Jonas Rehermann, Moritz Schölzel

Feuerwehr Beverungen:

Felix Berg, Julian Jäger, Hannes Kayser, Sebastian Pilz, Sebastian Rosenthal, Lukas Vössing, Lars Wottke

Feuerwehr Borgentreich:

Adrian Hartmann, Tim Kilian Herbold, Leo Lücke, Andre Niggemann, Mark Pape

Feuerwehr Brakel:

Tobias Berndt, Pia-Josefa Dickhausen, Ben Krömeke, Melanie Menne, Maurice Mertins, Justinian Pelletier, Lukas Wieners

Feuerwehr Höxter:

Luis Brett, Moritz Funk, Justus Knipping, Sören Multhaup, Maximilian Schelhorn, Hannah Timmermann

Feuerwehr Steinheim:

Cedrik Bödeker, Sebastian Breker, Patrick Fritsch-Hagel, Sascha Großmann, Jonas Lühmsmeier, Tim Mayer

Feuerwehr Warburg:

Konstantin Bien, Linda Knipping, Thilo Nordheim, Finn Scherf, Henrik Schmidt, Pascal Vögeling

Feuerwehr Willebadessen:

Tizian Behler, Maik Gehlhaus, Justus Poll

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