FW Beverungen: Jahresdienstbesprechung des Löschzugs Beverungen und Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins St. Florian e.V.

Am 31. Januar fand die Jahresdienstbesprechung des Löschzugs Beverungen der Freiwilligen Feuerwehr Beverungen statt. Im Anschluss folgte die Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins St. Florian e. V. Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden waren im Feuerwehrgerätehaus zusammengekommen, um auf das Jahr 2025 zurückzublicken.

Rückblick des Löschzugs Beverungen

Löschzugführer Jürgen Blume eröffnete die Versammlung mit einer Totenehrung. In seinem Jahresbericht dankte er allen Kameradinnen und Kameraden sowie ausdrücklich deren Familien und Partnern für die Unterstützung im Hintergrund.

Der Löschzug zählt aktuell 47 aktive Mitglieder, darunter 40 Männer und 8 Frauen. Neu aufgenommen wurden Dustin Schmitz und Jens Hinnüber. Aus der Jugendfeuerwehr wechselten Josefine Berg, Johanna Bönning und Ben Redeker in die Einsatzabteilung.

Im Jahr 2025 fanden 42 Dienstabende statt. Der Löschzug wurde zu 100 Einsätzen alarmiert. Besonders prägend waren ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, ein Zimmerbrand am Kapellenberg sowie zahlreiche technische Hilfeleistungen und Rettungseinsätze.

Anschließend verlas der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Marius Ulrich, den Jahresbericht der Gesamtwehr, in dem er auf ähnliche Schwerpunkte wie das Einsatzgeschehen, die Ausbildung und die Entwicklungen innerhalb der Feuerwehr Beverungen einging.

Ehrungen, Beförderungen und Lehrgänge

Im Anschluss folgte der Tagesordnungspunkt "Ehrungen und Beförderungen". Zunächst wurden die Teilnahmeurkunden für Lehrgänge und Seminare überreicht.

Lehrgänge

- Truppmann: Daniel Kühnl - Funk- und Kartenkunde: Sophia Kriwet, Justin Mayer, Moritz Nostitz, Timo Zarnitz - ABC-Grundmodul: Sarah Zarnitz - ABC 1 - A Modul: Kevin Schröder - TH Wald: Felix Berg, Pascal Gräflich, Timo Zarnitz - Maschinist Drehleiter: Felix Berg, Kevin Schröder, Daniel Vieth, Sarah Zarnitz

Seminare

- Funk und Führung: Daniel Vieth - Fortbildung Digitalfunk: Alexander Enns - Ausbilder AbStuSi/ERHT: Alexander Bönning - Starkregen und Hochwasser: André Krempler - Evakuierungsübungen: Mario Bönning - Führungskräftefortbildung - Funk: Alexander Enns - Führungskräftefortbildung - Ölspur/Führungsorganisation: Jürgen Blume, Alexander Bönning, Mario Bönning, Alexander Enns, Kevin Feiler, Markus Knipping, Daniel Vieth - Hilfeleistung im Bereich der DB AG: Alexander Enns - Moderne Erwachsenenbildung: Arnold Dunschen - Erste Hilfe: Mario Bönning - Grundschulung Fireboard online: Kevin Feiler, Pascal Gräflich, Markus Knipping, Kevin Schröder, Sarah Zarnitz - Sicherheitsbeauftragter: Markus Knipping - Fortbildung Brandschutzerziehung/-aufklärung: Mario Bönning

Beförderungen und besondere Auszeichnungen

Zu Feuerwehrfrauen bzw. Feuerwehrmännern wurden Josefine Berg, Johanna Bönning, Daniel Kühnl, Justin Mayer und Ben Redeker ernannt. Alexander Bönning wurde zum Kreisausbilder Absturzsicherung ernannt

Beim Leistungsnachweis erhielten:

- in Bronze: Johanna Bönning, Patrick Gabrecht, Justin Mayer - in Silber (3. Teilnahme): Felix Berg, Kevin Schröder

Matthias Berg wurde mit dem Deutschen Feuerwehr-Fitness-Abzeichen in Gold ausgezeichnet.

Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins St. Florian e. V.

Nach einem gemeinsamen Imbiss eröffnete der erste Vorsitzende Alexander Enns die Versammlung. Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Alexander Bönning blickte er auf ein ereignisreiches und vielfältiges Vereinsjahr 2025 zurück.

Starkes Jahresprogramm mit Tradition und Engagement

Traditionell begann das Vereinsjahr am 11. Januar mit der Tannenbaumsammlung der Jugendfeuerwehr. Trotz winterlicher Temperaturen waren zahlreiche Jugendliche sowie viele erwachsene Unterstützer unterwegs, um ausgediente Weihnachtsbäume einzusammeln. Diese fanden später beim Osterfeuer eine weitere Verwendung.

Bereits am darauffolgenden Tag nahm eine Abordnung an der Fahrzeugeinweihung in Borgentreich teil. Dort wurden ein neues HLF 20 und ein LF 20 vorgestellt. Während der Veranstaltung musste eines der Fahrzeuge direkt zu einem Carportbrand ausrücken - ein eindrucksvoller Beleg für die ständige Einsatzbereitschaft. Im Anschluss ergaben sich intensive Fachgespräche über Technik und Ausstattung.

Auch gesellschaftlich war der Verein stark präsent: Beim Schützenball in Lauenförde, bei der Prunksitzung und beim Maskenball wurde die Kameradschaft gepflegt. Traditionell traf man sich jeweils vorab zu einem gemeinsamen Essen, bevor gemeinsam gefeiert wurde.

Gemeinschaft im Mittelpunkt

Ein fester Bestandteil des Vereinslebens ist die Winterwanderung, die am 9. März stattfand. Der Festausschuss hatte eine abwechslungsreiche Route mit Pausen am Hakelparkplatz und am Yachthafen in Lauenförde vorbereitet. Der Abschluss erfolgte in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen.

Ein Höhepunkt im Frühjahr war das Osterfeuer am 20. April. Bereits am Vortag wurde der Holzstapel aufgebaut. Am Ostersonntag begleiteten die Jugendlichen den Gottesdienst und brachten das Licht der Osterkerze mit Fackeln zum Feuer. Trotz einsetzenden Regens am Abend konnte die Veranstaltung erfolgreich durchgeführt werden - nicht zuletzt dank der vielen helfenden Hände beim Abbau.

Sportliches Engagement zeigte der Verein erneut beim Feuerwehrlauf in Höxter. Fünf Mitglieder gingen für den guten Zweck an den Start. Parallel dazu wurde beim Blütenfest die traditionelle Erbsensuppe angeboten, die großen Zuspruch aus der Bevölkerung erhielt.

Oldtimer, Blaulicht und besondere Momente

Ein besonderes Erlebnis war das Festival der Blaulichter in Algermissen anlässlich des 70. Geburtstags eines historischen Hanomag LF. Drei Teilnehmer vertraten den Verein bei der rund zweistündigen Anreise über den Ith. Neben der gemeinsamen Ausfahrt mit rund 30 Oldtimerfahrzeugen blieb insbesondere die große Begeisterung der Zuschauer entlang der Strecke in Erinnerung.

Auch das Oldtimertreffen in Moringen sowie weitere Veranstaltungen mit dem vereinseigenen Fahrzeug "Ziege" zeigten das große Interesse an Feuerwehrgeschichte und -technik.

Jahresabschluss mit Herz

Der Sternenmarkt im Dezember bildete den Abschluss des Vereinsjahres. Neben Schaschlik und Crêpes wurde auch Zuckerwatte gegen eine Spende zugunsten der Jugendfeuerwehr angeboten.

Am 6. Dezember war der Verein doppelt im Einsatz: Während die Weihnachtsfeier vorbereitet wurde, besuchte der Weihnachtsmann mit der "Ziege" den Weihnachtsmarkt des Autohauses Menger. Am Abend folgte die Weihnachtsfeier mit Glühwein am Gerätehaus und anschließendem gemeinsamen Essen in der Villa Löwenherz in Lauenförde.

Vorstandswahlen

Nach der Entlastung des Vorstands standen Neuwahlen an. Der Vorstand wurde in seinen Ämtern bestätigt. Kevin Schröder legte sein Amt als stellvertretender Schriftführer aus privaten Gründen nieder. Zu seiner Nachfolgerin wurde Hanna Vieth gewählt.

Ausblick auf das Jahr 2026

Auch für das laufende Jahr hat sich der Verein viel vorgenommen. Neben dem Maskenball des CVWB stehen unter anderem das Osterfeuer, das Feuerwehrfest in Tietelsen, die Sternfahrt des VdF NRW e. V. in Bottrop-Kirchhellen, die Teilnahme am Tag der Feuerwehr in Grömitz, Freundschaftswettkämpfe in Lauenförde/Meinbrexen, Jubiläumsveranstaltungen sowie maritime Aktivitäten beim Bootscorso am Dreiländereck auf dem Programm.

Mit diesem abwechslungsreichen Jahresplan blickt der Feuerwehrverein St. Florian e. V. zuversichtlich nach vorn. Das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt: Kameradschaft, Engagement und gelebte Tradition sind die tragenden Säulen des Vereinslebens in Beverungen.

