Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Zwei Aktionstage im Zeichen der Sicherheit: Rauchmelder und Notruf 112 retten Leben
Beverungen (ots)

Zwei Aktionstage, eine klare Botschaft: Leben retten! Am 11. Februar erinnert der Europäische Tag des Notrufs an die lebenswichtige Nummer 112, die in ganz Europa gilt. Nur zwei Tage später, am Freitag, dem 13. Februar 2026, findet der erste Rauchmeldertag des Jahres statt. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) verbindet beide Anlässe mit einem eindringlichen Appell: Rauchmelder installieren - und im Brandfall richtig handeln!

"Bei Bränden ist in der Regel nicht das Feuer, sondern der Rauch die größte Gefahr. Bereits drei Atemzüge giftigen Brandrauchs können tödlich sein. Wer im Ernstfall falsch reagiert - etwa durch riskante Rettungsversuche - bringt sich und andere schnell in Lebensgefahr", erklärt Hermann Schreck, DFV-Vizepräsident für Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe.

Der Deutsche Feuerwehrverband, Dachverband von rund 1,4 Millionen Feuerwehrangehörigen in Deutschland, informiert deshalb über das richtige Verhalten, wenn ein Rauchmelder Alarm schlägt:

   - Ruhe bewahren.
   - Mobiltelefon mitnehmen.
   - Rettungsweg prüfen. Ist der Fluchtweg verraucht, nicht ins 
     Treppenhaus laufen! Stattdessen die Tür schließen, die Feuerwehr
     unter der Nummer 112 anrufen und sich am Fenster oder auf dem 
     Balkon bemerkbar machen.
   - Ist der Fluchtweg frei, Tür schließen und über das Treppenhaus 
     ins Freie flüchten - niemals den Aufzug benutzen!
   - Weitere Personen warnen, die den Alarm nicht gehört haben.
   - Sobald Sie in Sicherheit sind, alarmieren Sie über den 
     kostenlosen Notruf 112 die Feuerwehr.
   - Unternehmen Sie keine riskanten Löschversuche und kehren Sie 
     keinesfalls in die Wohnung zurück, um Tiere oder Wertgegenstände
     zu holen.

"Viele unterschätzen, wie schnell Rauch lebensgefährlich werden kann. Wenn der Rauchmelder Alarm schlägt, bleiben im Ernstfall oft nur 120 Sekunden. Wer dann weiß, was zu tun ist, erhöht seine Überlebenschancen entscheidend", so Schreck weiter.

Um Brandschutzwissen anschaulich und praxisnah zu vermitteln, setzt der DFV auf das interaktive Online-Spiel "120 Sekunden Escape". In einer simulierten Gefahrensituation müssen die Teilnehmenden innerhalb von zwei Minuten Entscheidungen treffen - mit einem klaren Ziel: den Notruf 112 wählen. Entwickelt wurde das Spiel vom Forum Brandrauchprävention ("Rauchmelder retten Leben"), das auch die bundesweiten Rauchmeldertage organisiert. Der DFV ist Gründungsmitglied dieser Initiative.

Weitere Informationen zum richtigen Verhalten im Brandfall sowie das Online-Spiel sind unter www.rauchmelder-lebensretter.de zu finden.

