FW Beverungen: Erster Dienstabend der neuen Jugendfeuerwehr in Amelunxen

Gemeinsame Übergabe der Gründungsurkunde

Beverungen (ots)

Für die Feuerwehr der Stadt Beverungen war der Freitag, der 6. Februar 2026, ein besonderer Tag. Im Ortsteil Amelunxen wurde eine neue Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen. Rund 13 Kinder und Jugendliche nahmen an diesem ersten Dienstabend im Feuerwehrgerätehaus in der Wehrdener Straße teil. Bürgermeister Tino Wenkel und der Leiter der Feuerwehr, Sebastian Ewen, überreichten feierlich die Gründungsurkunde an die Leiterin der Jugendfeuerwehr Amelunxen, Luisa Rode, sowie an ihre Stellvertreter Max Pravemann und Sebastian Pilz und die Betreuer Tobias Brähler und Benedikt Knipping.

Jennifer Ewen, die Leiterin der Kinderfeuerwehr Amelunxen, und ihr Stellvertreter Bjarne Meibom standen den Kindern, die aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr aufstiegen, ebenfalls zur Seite. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement unterstützen sie die jungen Mitglieder beim Übergang und begleiten sie in ihrer weiteren Entwicklung innerhalb der Feuerwehr.

Zu den ersten Gratulanten gehörte der Vorsitzende des Bezirksausschusses, Wolfram Rode. Er würdigte die Gründung der neuen Jugendfeuerwehrgruppe in Amelunxen als wichtigen Schritt für die Feuerwehrarbeit und den Zusammenhalt im Ortsteil.

Mit der Einrichtung der Jugendfeuerwehrgruppe in Amelunxen wird ein bedeutender Schritt zur weiteren Stärkung der Nachwuchsarbeit der Feuerwehr in der Stadt Beverungen unternommen. Die Jugendfeuerwehren erfreuen sich bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit, und ihre Mitgliederzahlen sind stetig gewachsen. Um dieser positiven Entwicklung gerecht zu werden, entschloss sich die Feuerwehrführung der Stadt bereits vor etwa einem Jahr, das bestehende Angebot auszuweiten und eine weitere Gruppe zu gründen.

"Die Jugendarbeit ist mir ein besonderes und wichtiges Anliegen, denn die Jugendfeuerwehr stellt den Nachwuchs von morgen dar. Wir müssen sicherstellen, dass die kommende Generation in der Feuerwehr aktiv ist und eine gute Ausbildung erhält, damit auch künftig die Sicherheit unserer Stadt gewährleistet ist", erklärte Bürgermeister Wenkel bei der Übergabe der Gründungsurkunde. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung der neuen Jugendfeuerwehrgruppe in Amelunxen besonders hervor: "Die neue Jugendfeuerwehr in Amelunxen ist ein großartiger Schritt für den Nachwuchs, für den Zusammenhalt und für die Sicherheit in unserer Stadt. Ich danke allen, die dieses Engagement möglich machen, besonders den Jugendlichen, die jetzt Teil unserer Feuerwehrfamilie werden!"

Die neue Gruppe in Amelunxen ergänzt die bestehenden Jugendfeuerwehren in Beverungen, Dalhausen und Herstelle und schafft die notwendige Flexibilität, um auf die wachsenden Teilnehmerzahlen zu reagieren. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Kinder und Jugendliche aus Amelunxen und den umliegenden Ortsteilen nun direkt vor Ort am Dienst teilnehmen können, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen. Das erleichtert die Teilnahme und stärkt gleichzeitig den Zusammenhalt in den jeweiligen Ortsteilen", so der Leiter der Feuerwehr, Sebastian Ewen.

Die Gruppe in Amelunxen startet mit insgesamt 16 Mitgliedern, darunter neun Jugendliche, die zuvor in der Jugendfeuerwehr Beverungen aktiv waren, sowie sieben weiteren Jugendlichen, die nun altersbedingt von der Kinderfeuerwehr Amelunxen in die Jugendfeuerwehr wechseln. Damit hat die Gruppe bereits zum Start fast ihre maximale Kapazität erreicht. Der Dienst findet ab sofort alle zwei Wochen freitagabends statt.

Starkes Netzwerk für den Feuerwehrnachwuchs: In der Jugendfeuerwehr Beverungen sind noch Plätze frei!

Mit der neuen Jugendfeuerwehrgruppe in Amelunxen wird das bestehende Konzept der Feuerwehr weiter gestärkt. Die vier Jugendfeuerwehren in Beverungen, Dalhausen, Herstelle und Amelunxen bilden ein starkes Netzwerk. Dieses geht nicht nur auf die lokalen Bedürfnisse ein, sondern bietet auch die Flexibilität, auf steigende Mitgliederzahlen zu reagieren. "Es freut uns, dass der Feuerwehrnachwuchs in allen Ortsteilen von Beverungen nun so gut aufgestellt ist. Wir sind überzeugt, dass diese Struktur eine nachhaltige Lösung für die Zukunft bietet", so Ewen weiter.

In der Jugendfeuerwehr der Kernstadt Beverungen sind derzeit noch Plätze frei. Jugendliche ab 10 Jahren haben die Möglichkeit, Teil einer engagierten Gemeinschaft zu werden und die vielseitige Arbeit der Feuerwehr kennenzulernen. Das Angebot richtet sich nicht nur an Jugendliche aus der Kernstadt, sondern auch aus den umliegenden Ortsteilen. Zur Mitgliederwerbung und Information plant die Jugendfeuerwehr Beverungen sich gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Lauenförde beim diesjährigen Blütenfest in Beverungen zu präsentieren. Interessierte Jugendliche und ihre Eltern haben dort die Gelegenheit, sich direkt vor Ort über die Arbeit der Jugendfeuerwehr zu informieren, mit Betreuern und Mitgliedern zu sprechen und einen Einblick in Ausbildung und Aktivitäten zu erhalten.

Die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr umfasst feuerwehrtechnische Grundlagen, sportliche Aktivitäten, gemeinsame Veranstaltungen und Ausflüge. Ziel ist es, den Jugendlichen frühzeitig Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenzen zu vermitteln und sie auf einen möglichen späteren Dienst in der Einsatzabteilung vorzubereiten. Weitere Informationen sind per E-Mail unter info@feuerwehr-beverungen.de sowie am Informationsstand auf dem Blütenfest erhältlich.

Das Programm der Jugendfeuerwehr: Teamgeist, Verantwortung und mehr.

Die Jugendfeuerwehr in Beverungen ist weit mehr als nur eine Ausbildung in Feuerwehrtechnik und Brandschutz. Sie fördert insbesondere Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenzen. Neben der praktischen Ausbildung, die die Jugendlichen auf den aktiven Dienst vorbereitet, bieten zahlreiche Aktivitäten wie Zeltlager und Sportveranstaltungen die Möglichkeit, den Zusammenhalt zu stärken und die Werte der Kameradschaft zu erleben.

Zusätzlich können die Jugendlichen an Prüfungen wie der "Jugendflamme" oder der "Leistungsspange" teilnehmen. Letztere ist die höchste Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr. Diese Auszeichnungen sind wichtige Meilensteine, die das Engagement und die Leistungen der Jugendlichen widerspiegeln.

Die Jugendarbeit der Feuerwehr Beverungen umfasst die Kinderfeuerwehr für Kinder ab sechs Jahren und die Jugendfeuerwehr für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. Der Übergang zwischen beiden Gruppen erfolgt nahtlos, sodass die Jugendlichen kontinuierlich auf die Mitarbeit in der Einsatzabteilung vorbereitet werden.

"Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und sind stolz auf das hohe Engagement unserer Jugendlichen. Jeder, der Interesse an der Feuerwehrarbeit hat, ist herzlich willkommen", sagt der Leiter der Feuerwehr, Sebastian Ewen.

