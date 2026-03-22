Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Osterfeuer 2026 in Beverungen

Traditionelles Brauchtum am Ostersonntag

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Beverungen (ots)

Auch in diesem Jahr wird das traditionelle Osterfeuer in Beverungen wieder in gewohnter Weise gefeiert. In bewährter Zusammenarbeit laden die katholische Kirchengemeinde "Heiligste Dreifaltigkeit" und der Feuerwehrverein St. Florian e.V. alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Osterfeuer am Sonntag, den 5. April 2026, auf die Weserwiesen ein.

Bereits im Vorfeld hat die Jugendfeuerwehr die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt, die von den Mitgliedern des Feuerwehrvereins für das Osterfeuer aufgeschichtet werden und so die Grundlage für das traditionelle Brauchtum bilden.

Der Abend beginnt um 19:30 Uhr mit einer Andacht in der Kirche St. Johannes Baptist. Im Anschluss zieht die Jugendfeuerwehr gemeinsam mit den Messdienern und den Kommunionkindern in einem stimmungsvollen Fackelzug zu den Weserwiesen. Dort wird das Osterfeuer gegen 20:00 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit feierlich entzündet - traditionell mit dem Licht der Osterkerze.

Das Osterfeuer symbolisiert seit jeher den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und ist fester Bestandteil des Osterbrauchtums in Beverungen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Die Mitglieder des Feuerwehrvereins bieten Bratwurst und kalte Getränke an.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Abend in geselliger Atmosphäre zu verbringen.

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