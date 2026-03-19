Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug - Bargeld und Geldkarte entwendet

Meiningen (ots)

Mittwoch gegen 13:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Betrüger an der Wohnung eines Mannes in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen. Er gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und wollte eine Nummer von seinem Beatmungsgerät haben. Er betrat die Wohnung, verwickelte den Mieter in ein Gespräch und als dieser in einem Nebenraum Dokumente holen wollen, durchsuchte der Täter den Raum und entwendete 1.400 Euro Bargeld sowie die Bankkarte des Mannes. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Ob weiterer Schaden durch Abbuchungen vom Konto des Geschädigten entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0069041/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder lassen Sie diese zumindest nicht ohne Legitimation herein. Lassen Sie die Unbekannten niemals unbeaufsichtigt und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110. Sollten Sie das Fehlen ihrer Geldkarte bemerken, lassen Sie diese schnellstmöglich sperren, um unberechtigte Geldabhebungen zu verhindern.

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