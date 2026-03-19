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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug - Bargeld und Geldkarte entwendet

Meiningen (ots)

Mittwoch gegen 13:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Betrüger 
an der Wohnung eines Mannes in der Straße "Am Steingraben" in 
Meiningen. Er gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und 
wollte eine Nummer von seinem Beatmungsgerät haben. Er betrat die 
Wohnung, verwickelte den Mieter in ein Gespräch und als dieser in 
einem Nebenraum Dokumente holen wollen, durchsuchte der Täter den 
Raum und entwendete 1.400 Euro Bargeld sowie die Bankkarte des 
Mannes. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. 
Ob weiterer Schaden durch Abbuchungen vom Konto des Geschädigten 
entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit 
gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der 
Angabe des Aktenzeichens 0069041/2026 bei der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine fremden Personen in Ihre 
Wohnung oder lassen Sie diese zumindest nicht ohne Legitimation 
herein. Lassen Sie die Unbekannten niemals unbeaufsichtigt und rufen 
Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110. Sollten Sie 
das Fehlen ihrer Geldkarte bemerken, lassen Sie diese 
schnellstmöglich sperren, um unberechtigte Geldabhebungen zu 
verhindern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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