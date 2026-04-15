Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: 90 Jahre Löschgruppe Tietelsen

Feuerwehr lädt zum Festwochenende am 25. und 26. April ein

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Beverungen (ots)

Nach zehnjähriger Pause gibt es für die Löschgruppe Tietelsen endlich wieder einen besonderen Anlass zum Feiern: Im Jahr 2026 kann sie ihr 90-jähriges Bestehen feiern. Seit fast 90 Jahren stehen die Kameraden im Dienst der Gemeinschaft - engagiert, verlässlich und jederzeit einsatzbereit.

Dieses Jubiläum möchte die Feuerwehr Beverungen gemeinsam mit der Bevölkerung feiern und lädt daher am 25. und 26. April zum Feuerwehrfest in die Grundberghalle ein. An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Ein Höhepunkt des Festwochenendes ist der feierliche Festumzug am Samstagabend, der durch die festlich geschmückten Straßen der Ortschaft führt. Mit dabei sind die Einheiten der Feuerwehr Beverungen samt Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie befreundete Löschgruppen aus den Nachbarorten der angrenzenden Gemeinden. Für die musikalische Begleitung sorgen der Musikverein aus Auenhausen sowie die Spielmannszüge aus Erkeln und Ottbergen. Neben den ortsansässigen Vereinen sind auch Ehrengäste aus der Politik sowie Amtsträger der Feuerwehr geladen. Im Anschluss sind alle Gäste zum Festball in der Grundberghalle eingeladen.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche. Anschließend findet in der Grundberghalle der traditionelle Frühschoppen statt. Neben geselligem Beisammensein dürfen sich die Gäste auf ein vielfältiges Angebot freuen. Auch für Kinder wird an beiden Tagen einiges geboten, sodass Familien voll auf ihre Kosten kommen.

Mit dem Fest möchte die Löschgruppe nicht nur ihr Jubiläum feiern, sondern vor allem die Gelegenheit nutzen, mit Bürgerinnen und Bürgern, Freunden und Unterstützern ins Gespräch zu kommen und die Gemeinschaft zu stärken.

Die Feuerwehr Beverungen freut sich auf zahlreiche Gäste und ein gelungenes Festwochenende - ganz nach dem Motto: Gemeinsam feiern, ins Gespräch kommen und die Tradition lebendig halten.

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