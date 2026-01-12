Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Jagdwilderei

Urmersbach (ots)

Am 04.01.2026 fiel Spaziergängern außerhalb von Urmersbach auf einer Wiese in der Verlängerung der Straße "Im Holzweg" ein totes Reh auf. Das Reh wurde durch eine unberechtigte Person mit zwei Schüssen verletzt und verendete schließlich an diesen Verletzungen. Die Tatzeit dürfte sich in den Morgenstunden des 04.01.2026 ereignet haben.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Feststellungen (Fahrzeuge, Personen) zum Tatzeitpunkt gemacht haben.

Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 02651/801-0 oder per E-Mail unter der Adresse KIMayen@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell