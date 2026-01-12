PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Jagdwilderei

Urmersbach (ots)

Am 04.01.2026 fiel Spaziergängern außerhalb von Urmersbach auf einer Wiese in der Verlängerung der Straße "Im Holzweg" ein totes Reh auf. Das Reh wurde durch eine unberechtigte Person mit zwei Schüssen verletzt und verendete schließlich an diesen Verletzungen. Die Tatzeit dürfte sich in den Morgenstunden des 04.01.2026 ereignet haben.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Feststellungen (Fahrzeuge, Personen) zum Tatzeitpunkt gemacht haben.

Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 02651/801-0 oder per E-Mail unter der Adresse KIMayen@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
KHK Hoffmann
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 15:23

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

    Kaisersesch (ots) - Am Sonntagmorgen, dem 11.01.2026, kam es gegen 02:10 Uhr in der Pommerbachstraße in Kaisersesch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher kam auf schneebedeckter Fahrbahn nach links ab, überfuhr zunächst eine Fahrbahnbegrenzung und kollidierte im Anschluss mit auf einer Parkfläche geparkten Fahrzeugen. Hierdurch wurden neben dem unfallverursachenden Pkw drei weitere Fahrzeuge ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 20:43

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

    Mayen, Koblenzer Straße (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, in der Zeit zwischen 08.00 und 21.00 Uhr, wurde in der Koblenzer Straße in Mayen, ein, auf Höhe der Hausnummer 165 geparkter, schwarzer VW Passat, am linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren