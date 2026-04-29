Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am gestrigen Tag um 13:45 Uhr einen polizeibekannten Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des 60jährigen Deutschen ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Zwickau wegen Hausfriedensbruch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und 3 Monaten.

Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell