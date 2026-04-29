Bundespolizeiinspektion Chemnitz
BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Chemnitzer Hauptbahnhof
Chemnitz (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am gestrigen Tag um 13:45 Uhr einen polizeibekannten Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof.
Die fahndungsmäßige Überprüfung des 60jährigen Deutschen ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Zwickau wegen Hausfriedensbruch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und 3 Monaten.
Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht.
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